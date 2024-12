Inter, Inzaghi: "Le assenze in difesa complicano le cose. Farò dei cambi rispetto al Parma"

arriva a Leverkusen per il sesto match della fase iniziale della Champions League e domani, martedì 10 dicembre 2024 i nerazzurri a partire dalle 20.45 alla Bay Arena affronteranno il Bayer in un match che è importantissimo nella corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di finale.ha presentato a Sky e in conferenza stampa la partita svelando anche molti dei dubbi di formazione.Prima a Sky:"Sappiamo dell'importanza della partita. Giochiamo con una squadra di assoluto valore, che ha vinto le ultime cinque partite e che nell'ultimo anno e mezzo ha perso tre partite. Sta facendo un grande percorso, ci siamo preparati nel migliore dei modi. Dovremo interpretare bene la gara. Il Bayer è una squadra tecnica, che gioca molto bene a calcio con pressioni forti e organizzate, rientrano molto velocemente quando perdono palla. Bisogna essere bravi in tutte e due le fasi".

"Sappiamo tutti il percorso che stiamo facendo. Vogliamo continuare sapendo di affrontare un avversario di sicuro valore. Dovremo farci trovare nel migliore dei modi"."Ci saranno dei cambi rispetto a venerdì. Abbiamo qualche assenza come tutti in questo periodo ma ho massima fiducia in tutti. Dumfries oggi aveva 38 di febbre quindi non poteva allenarsi né venire qui, in difesa le assenze sua, di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi mi complicano le cose ma c'è massima tranquillità per tutti gli altri".