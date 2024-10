Inter, Inzaghi non vuole perdere altro terreno da Conte: le scelte per Roma

, un trittico che richiede parecchie energie, sia fisiche che mentali. La prima domenica sera all'Olimpico, contro i, il che accorcia di parecchio la coperta lì in mezzo al campo, tanto cheper colmare le falle venutesi a creare.Non c'è tempo per alcun calcolo,, che nell'immediato può contare su un calendario più agevole. E allora. A Roma non c'è altra strada da seguire se non quella di affidarsi ai titolarissimi, anche sementre a sinistra agirà Dimarco.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.