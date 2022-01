Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Atalanta, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha espresso la propria opinione sull'uomo del momento, Alexis Sanchez.



“Sanchez è stato determinante e sono felice di allenarlo. Per un allenatore, vedere l'azione che ha determinato la partita, con i quattro entrati in gara in corso e in più è stato decisivo anche Vidal con il suo ingresso, è una grande soddisfazione. Sanchez è una grande risorsa, ma valuterò per la partita contro l'Atalanta. Ma lo avevo già detto, Sanchez è un campione che ha sempre voglia di apprendere e imparare, non serviva il gol contro la Juve, sono già due mesi che si è sistemato”.