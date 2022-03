Il centrocampo dell'Inter cambierà volto la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, se la Sampdoria volesse confermare Stefano Sensi anche per il prossimo campionato, la società nerazzurra potrebbe intavolare una trattativa per Morten Thorsby, giocatore che darebbe ulteriore fisicità in mediana.