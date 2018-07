15.15 Secondo quanto appreso da Calciomercato.com l'attaccante italo-brasiliano Eder ha accettato la proposta del Jiangsu Suning. Ora restano solo da stilare i contratti e annunciare la cessione.



14.30 Eder potrebbe lasciare l'Inter per accasarsi al Jiangu, questa l'ultima indiscrezione che rimbalza dal ritiro di Appiano Gentile, dove da lunedì è presente anche l'attaccante italo-brasiliano. L'ex Sampdoria sta riflettendo sull'eventualità con la propria famiglia, una scelta non semplice ma che richiede tempi brevi: venerdì, infatti, chiuderà il mercato in Cina e già entro stasera si attende una risposta da parte di Eder.



L'offerta del Jiangsu è di circa 6 milioni, mentre il calciatore, dovesse accettare, avrà grandi benefici sui suoi emolumenti (attualmente guadagna circa 2,5 milioni di euro), che andranno almeno al raddoppio. L'operazione è in piedi e corre sui binari giusti ma entro domani pomeriggio ci sarà il dentro o fuori definitivo.