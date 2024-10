Un autentico muro difensivo, un marcatore vecchio stile, arcigno e in grado di annullare tutti i nove più importanti della nostra Serie A. Secontinua ad essere una delle difese meno battute del nostro campionato il merito è anche e soprattutto dila vera sorpresa di questo avvio di stagione con Roberto D'Aversa in panchina. Chiuso in parte da Luperto e Walukiewicz nella passata stagione, con la partenza verso Cagliari e Torino di entrambi oggi si è preso un ruolo centralissimo in campo che lo sta facendo anche diventare un super-uomo mercato in vista delle prossime due sessioni.

Guardandolo giocare in queste prime 8 partite sembra di vedere il Bremer che, nell'annata in cui vinse il premio di miglior difensore del campionato con il Torino, annullava senza problemi qualunque bomber gli passasse vicino. E Ismajli in stagionenella vittoria ottenuta contro la Roma,nel pareggio ottenuto con la Juventus (suo uno dei salvataggi super della gara proprio sul serbo) e nella gara di oggicostringendo Antonio Conte a sostituirlo al minuto 59' del secondo tempo.Non ci sono solamente le impressioni, ovviamente, a testimoniare l'impatto strepitoso che il difensore albanese classe 1996 sta avendo in questa stagione. I numeri, come sempre, non mentono: 8A questo si aggiungonocon la capacità di anticipo sul diretto rivale che è fra le migliori di tutto il campionato. Infine 7 falli subiti e soloprendendo subito le misure e le distanze con gli avversari (è successo proprio con i tre big sopra citati) poi annullati.

A differenza di quanto fatto da Bremer con il Torino,futura. Arrivato in Toscana nell'estate 2021 dallo Spezia per circa 2 milioni di euro, oggi il suo valore in senso assoluto sarebbe incredibilmente più alto. Il condizionale è però d'obbligo perchéper la prossima estate.Le strade percorribili oggi sono due e portano una nella Torino dellagià a gennaio e l'altra suddivisa frae in parteminorenella prossima estate. I nerazzurri stanno studiando l'innesto di un perno centrale low cost che sostituisca uno fra Acerbi e De Vrij, gli azzurri valutano diversi profili per ampliare le rotazioni difensive per Antonio Conte. Chi potrebbe anticipare tutti è invece Cristiano, che lo stima da tempo e proprio per sostituire l'infortunatopotrebbe spingereper anticipare la concorrenza, pagando una piccola cifra all'Empoli a gennaio per portarlo subito a Torino. Una mossa che replicherebbe il colpo Tiago Djalo della passata annata soffiato proprio all'Inter. Il percorso è ancora lungo, ma la certezza rimane una. L'Empoli ha trovato un muro invalicabile.