Inter-Juventus, Yildiz regala la maglia a Calhanoglu, che ringrazia: 'Mio fratello'

Redazione CM

Avversari sul campo, amici fuori. Hakan Calhanoglu e Kenan Yıldız ieri sera si sono sfidati sul campo del Meazza per Inter-Juventus, ma solo uno alla fine ha festeggiato. Ha vinto il turco nerazzurro, autore di una grande partita, ha contribuito a conquistare tre punti che hanno permesso alla squadra di Inzaghi di salire a +4 sui bianconeri (e una partita in meno, il recupero con l'Atalanta è in programma Mercoledì 28 febbraio 2024 alle 20.45). Yıldız, al primo big match della sua carriera, ha faticato un po' come tutta la Juve, ma alla fine ha trovato il modo di sorridere. Ha regalato la sua maglia al connazionale e compagno di nazionale e si è fatto fotografare con lui. Lo scatto è finito sui social, con Calhanoglu che ha commentato: "Mio fratello". Yildiz, classe 2005, ha esordito con la maglia della Turchia, con Montella in panchina, il 12 ottobre 2023 nella vittoria esterna sulla Croazia.