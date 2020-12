Per la prima volta nel corso di questa stagione e in vista della partita più importante dell'anno Antonio Conte riscopre una grande abbondanza in un reparto, quello del centrocampo, inusuale in questo inizio di stagione. Quello che da più parti è stato definito come "il migliore d'Italia" dall'altro, invece, ha visto l'Inter soffrire incredibilmente per infortuni e positività al Covid-19. Oggi e in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, toccherà a Conte scegliere quale terzetto schierare in mediana per non rovinare gli equilibri trovati nelle ultime 3 gare.





A turno, infatti, l'allenatore nerazzurro non ha avuto a disposizione prima, arrivato a pochi giorni dall'avvio della stagione e quindi con bisogno di tempo e minutaggio ridotto per trovare la condizione, ed espulso nell'ultima gara con il Gladbach, poi è toccato a, espulso contro la Lazio e bloccatosi per un problema muscolare durante la prima sosta per le nazionali e quasi mai a disposizione. Quindi i due casi diper non contare del difficile rapporto che Conte ha con Nainggolan ed Eriksen, mai realmente utili. L'unica certezza sembrava essere, ma anche lui ha accusato nelle ultime settimane un problema al polpaccio su cui ha giocato con il Real Madrid costringendo Conte a toglierlo nella gara col Bologna.E ora?e, quindi, con risultati opposti. La prima, la semifinale di Europa League della passata stagione e conclusasi con il roboante punteggio di 5-0 ha visto in mediana il trio. La seconda all'andata del girone di Champions di quest'anno è terminata 0-0 conin mezzo al campo., oggi diventato imprescindibile, era assente per Covid e potrebbe essere davvero lui, il più criticato del finale della passata stagione,dato che è l'unico, per caratteristiche, che riesce ad essere incursore in area di rigore e distruttore davanti alla difesa.Nel post partita della gara contro il Bologna non ha voluto dare indizi ma ha aperto ad un'esclusione che potrebbe risultare illustre:ora è giusto che i ragazzi riposino. Io cercherò di sfruttare qualsiasi spazio libero per studiare le soluzioni migliori". Oggi la certezza si chiama soltanto Marceloche dovrà provare, risultato di Madrid permettendo, a far sognare ancora i tifosi nerazzurri.