Oscar Damiani, agente tra gli altri di Andrew Gravillon, difensore di proprietà dell'Inter, nell'ultima stagione all'Ascoli, parla del suo assistito ai microfoni di FcInterNews: "Gravillon piace in Francia e Inghilterra. Il mercato è iniziato da poco, stiamo valutando la situazione. Vedremo nei prossimi giorni. In ritiro con l'Inter? No, lo escludo: eventualmente, potrebbe aggregarsi nuovamente all’Ascoli”.