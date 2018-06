L'Inter fa sul serio e sta provando ad acquistare dal Sassuolo, Matteo Politano. Nonostante le smentite di rito da parte dei dirigenti del club neroverde, a partire dal dg Carnevali, il club nerazzurro sta spingendo sull'acceleratore per chiudere il prima possibile un accordo.



L'AGENTE IN SEDE - L'agente del giocatore, Davide Lippi è stato oggi nella sede dell'Inter. La visita ufficialmente era incentrata sul rinnovo di Tommaso Berni, ma a Sky Sport il procuratore ha confermato la trattativa per Politano: "Oggi ero qui per il rinnovo di Berni. Politano all'Inter? Sì, ci stiamo lavorando. Inter interessata? Assolutamente sì”.