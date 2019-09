Diego Milito, direttore sportivo del Racing Avellaneda, ex attaccante dell'Inter, parla dei nerazzurri a 90min.com: "Rapporto De Rossi-Boca? È difficile convincere certe figure, non è facile venire a giocare in Argentina. Nel caso di De Rossi è stata una decisione molto personale, al di là del rapporto che lo lega a Burdisso. È stato strano perché non è mai facile per un italiano affrontare un'avventura del genere nel nostro Paese. È una cosa molto bella e spero che vada bene".



SU LAUTARO - "Cosa gli manca per affermarsi come 9 della Seleccion? Tempo! È chiaro che è un grande giocatore e non ho dubbi che farà molto bene con la nostra nazionale. Ha bisogno di tempo e di accumulare gare per fare più esperienza possibile. È quello di cui ha bisogno oggi. Non sarà facile affermarsi perché fortunatamente abbiamo grandi attaccanti".



SULL'INTER - "Ha avuto molti cambiamenti, su tutti quello di proprietà con la partenza di Moratti. Non potrebbe mai raggiungere la stabilità di allora ed essere competitiva. Oggi con il gruppo Suning ha trovato la direzione di cui aveva bisogno. Vorrei che questo fosse l'anno dell'Inter".