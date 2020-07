L'Inter ritrova Edin Dzeko, l'attaccante bosniaco che l'anno scorso è sembrato a un passo dal vestire il nerazzurro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Un anno fa, giusto di questi tempi, Antonio Conte aveva già capito l’antifona. Però non l’aveva ancora digerita fino in fondo, l’idea che l’Inter difficilmente avrebbe messo in pratica il piano che il tecnico aveva ben chiaro in mente: datemi Lukaku e Dzeko insieme e poi faccio la guerra a chiunque. Stamattina l’Inter non parte per Singapore come un anno fa. Conte, senza il musone che lo portò in Asia, stamattina s’imbarca su un altro aereo, destinazione Roma. Destinazione Dzeko, perché proprio al bosniaco sedotto (da lui) e abbandonato (dal club per esigenze di bilancio) Conte stasera deve chiedere il permesso di andare a disturbare i sonni della Juventus”.