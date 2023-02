Il pareggio contro la penultima in classifica ha lasciato tanta amarezza nei tifosi dell’Inter. Non è piaciuto né l’atteggiamento della squadra né la gestione di Simone Inzaghi. Ad esporre tutto il proprio dissenso è la Curva Nord mediate una storia su Instagram, un messaggio chiaro e inequivocabile, diretto a squadra e allenatore.



IL MESSAGGIO DELLA NORD - “Lo scialbo pareggio rimediato a Genova contro la penultima della classe, ha dimostrato ancora una volta che probabilmente Mr. Inzaghi non riesce a motivare i ragazzi per le partite con le “piccole”. Atteggiamento da squadra provinciale quello mostrato nel secondo tempo, quando al posto che rischiare le tre punte, resta aggrappato al suo modulo; rischio da correre anche perché il pari non serve a nessuno. Siamo l’Inter, è l’avversario che deve temerci, dovremmo aggredire e dimostrare la superiorità e invece sembriamo una squadra di media classifica a cui un pari fuori casa può andar bene. Tre punti fondamentali quelli persi stasera, perché dietro di noi ci sono ben tre squadre pronte all’aggancio al prossimo passo falso”.