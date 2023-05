La Curva Nord dell'Inter è pronta alla battaglia. Di seguito vi riportiamo il comunicato del tifo organizzato nerazzurro a poche ore dalla gara di ritorno delle semifinali di ritorno di Champions League contro il Milan:



"Non è finita finché non sarà finita…stasera dobbiamo essere 70000 furie nerazzurre. Inutile nascondersi: il risultato dell’andata ci impone di scendere in campo da favoriti ma nessuno si illuda che sia già finita. Le imprese si costruiscono insieme e stasera il popolo nerazzurro è chiamato ancora una volta a fare la differenza. Lo stadio sarà nerazzurro e un’immensa coreo lo colorerà come non mai per far capire subito quanto ci teniamo. Attenzione!!! All’ingresso delle squadre tenere i cartoncini con due mani e il telefono in tasca, la perfetta riuscita della coreografia dipende da tutti gli interisti presenti!!! Dal fischio d’inizio la nostra voce dovrà poi sommergere chi ci sta difronte e spingere i ragazzi all’obiettivo finale. La storia è a un passo ma nessuno deve risparmiarsi, chi non dà tutto non dà niente. Avanti interisti, avanti Curva Nord!!!".