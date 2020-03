. Perché gli infortuni degli ultimi mesi sono state le tappe finali di una stagione sfortunata, ma iniziata su ritmi importanti - prestazione al Camp Nou su tutte, il Barça si è attivato in quelle settimane non per caso - al punto da avere. Quando formalmente Inter e Sassuolo saranno chiamate a discutere di più situazioni, ma di certo- Una scelta che soddisfa a pieno anche: ha voluto e protetto Sensi, ha ancora negli occhi la splendida Inter di inizio stagione con lui e Barella da mezz'ali, da quando l'ex Sassuolo è uscito dalle rotazioni per motivazioni legate agli infortuni si è abbassata la fluidità e l'imprevedibilità del gioco. Ecco perché. Con il contratto già nel cassetto e un destino nerazzurro, allontanando definitivamente ogni stop di natura fisica.