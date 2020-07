L'Inter scenderà in campo senza Lukaku. Per la sfida contro il Brescia, Antonio Conte ha scelto come coppia d'attacco Lautaro-Sanchez. Questa la formazione ufficiale.



3-5-2: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Gagliardini, Young; Lautaro, Sanchez