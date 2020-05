L'edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio all'ex nerazzurro Nicola Berti, che tornando indietro con la memoria, rivendica come suo un gol messo a segno nel derby e catalogato come autogol di Sebastiano Rossi.



“Quello del 15 aprile ’95 fu il primo derby con Massimo Moratti presidente e l’Inter trionfò 3-1. Il terzo gol interista fu un capolavoro per merito di Berti, benché da molti catalogato autorete del portiere Rossi. Ci fu il cross di Ruben Sosa e il destro-bomba di Nicola: la palla picchiò sotto la traversa, urtò la nuca di Rossi ed entrò in rete. «Un gol così è mio per forza - assicura Berti -: me ne frego dei tabellini»”.