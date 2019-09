Steven Zhang ha rivoluzionato l'Inter che, ora, può finalmente raccontare come sua quasi al 100%. Il presidente e proprietario del club nerazzurro, affidandosi anche a uomini di esperienza come Beppe Marotta ha avviato da quasi un anno un processo di cambiamento radicale del club che è passato dalle scelte di campo (sostituzione di simboli e stelle come Icardi, Nainggolan e Perisic), da quelle relative alla sede e all'immagine del club (nuovo e moderno l'Inter Headquarter con tanto di Media House per la promozione del marchio), che sta passando da quello delle strutture per gli allenamenti (da due anni è in atto un processo di ristrutturazione della Pinetina con investimenti da oltre 20 milioni di euro) e infine si dovrà concretizzare anche con la sottoscrizione di nuove-vecchie partnership commerciali.



NIKE E PIRELLI SOTTO ESAME - Secondo la Gazzetta dello Sport l'ingresso di Lenovo nei back delle maglie di allenamento e all'interno del centro sportivo è una mossa che ha attirato l'attenzione di tanti possibili nuovi partner, ma sotto esame per Zhang e l'ad Antonello ci sono soprattutto i vecchi contratti firmati dalla proprietà guidata da Moratti prima e Thohir poi legati alla prima maglia. L'Inter sta cercando momentaneamente uno sponsor di maglia, ma non soddisfano più le cifre dei contratti, ancora lunghi con Nike e Pirelli. Il primo in scadenza 2024 garantisce massimali da 24 milioni di euro, ma soltanto al raggiungimento di determinati risultati sportivi (nell'annata dell'esclusione dalle coppe l'incasso fu soltanto di circa 4 milioni). Il secondo, che quest'anno garantirà 18 milioni di euro, è in scadenza 2021 ed è lontano dall'obiettivo 50 milioni. Contratti sotto esame con la volontà di essere rivisti o rivoluzionati. Per inseguire la Juve serve anche il fatturato. E lo stadio...