Matteo Darmian è in scadenza di contratto a giugno 2024 con l'Inter. Che però ha un'opzione per prolungargli il contratto anche per la prossima stagione fino a giugno 2025. Il club nerazzurro ha già deciso di rinnovare l'accordo col difensore, 34 anni il prossimo 2 dicembre, che guadagna 2,5 milioni di euro netti a stagione.