L'Inter e Mauro Icardi, una storia che entra nel vivo, perché i giorni passano, il tempo stringe e una decisione sul futuro dell'ex capitano va presa. Come scrive il Corriere della Sera, Wanda Nara sostiene che Antonio Conte, nel dialogo che ha avuto con Maurito, ha manifestato un apprezzamento tecnico per il giocatore, con lo stesso che preme per restare in nerazzurro.