Inter, l'AEK piomba su Correa: avviati i primi contatti, i dettagli

Di passaggio. Un tappa, prima di una nuova partenza.. L’attaccante argentino è rientrato in nerazzurro dopo la fine dal prestito alma è destinato a ripartire.Nelle ultime ore, un nuovo club è finito sulle tracce del Tucu, che potrebbe lasciare nuovamente l’Italia e la Serie A. Secondo quanto riferisce Sky Sport, l’allenato da Matiasha avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione che porterebbe in Grecia Correa.Il club ellenico vorrebbe l’attaccante argentino classe 1991 con la, soluzione che al momento resta complicata poiché il Tucu ha un solo anno di contratto con l’Inter, con scadenza fissata al

Quella dell’AEK Atene resta una pista che potrebbe decollare nelle prossime settimane, in cui si capirà meglio dove sarà il futuro dell’ex Lazio, che nella passata stagione ha totalizzato 19 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Marsiglia senza riuscire a collezionare gol e assist.