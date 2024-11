Inter, Lautaro escluso dai candidati al premio The Best Fifa. Marotta: "Merita più rispetto"

come miglior calciatore del 2024.Il presidente del club nerazzurro ha dichiarato all'agenzia di stampa Ansa:tra i candidati del The Best Man player della Fifa- le parole di Marotta -. Le sue prestazioni straordinarie hannoQuesta esclusione sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l'impatto che ha avuto nelle partite decisive. Questo è un segnale negativo, dovrebbero essere premiati i giocatori che si distinguono in modo così importante.

Ecco gli 11 candidati al premio The Best FIFA Men's Player:Dani(Spagna), Real Madrid;Erling(Norvegia), Manchester City;Federico(Uruguay), Real Madrid;Florian(Germania), Bayer Leverkusen;Jude(Inghilterra), Real Madrid;Kylian(Francia), Paris Saint-Germain/Real Madrid;Lamine(Spagna), Barcellona;Lionel(Argentina), Inter Miami;(Spain), Manchester City;Toni(Germania), Real Madrid (ritirato);

Jr (Brasile), Real Madrid.(il portiere svizzero Yann, il difensore italiano Alessandro, l'esterno sinistro italiano Federicoe il centrocampista turco Hakan) oltre ad altri 4 calciatori che giocano in Serie A: il portiere francese Mikedel Milan, il difensore brasiliano Gleisondella Juventus, il difensore tedesco Matsdella Roma e il trequartista statunitense Christiandel Milan.