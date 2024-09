Getty Images

Inter, Lautaro giù di morale: "Sento la responsabilità, sto facendo fatica"

34 minuti fa

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta nel derby contro il Milan:



"Non abbiamo fatto la partita che avevamo preparato. Già dall'inizio non abbiamo approcciato bene, forse nel secondo un po' meglio ma neanche. Dobbiamo lavorare, lavorare, lavorare per alzare il livello, io per primo, sento la responsabilità addosso. So che non sto facendo bene come l'anno scorso, ma capita e cercherò di lavorare il doppio per tornare al mio meglio, per aiutare la squadra. Non ho superato Bobo Vieri nei gol in Serie A? Sto facendo fatica...".