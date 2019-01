Tutto fatto, Gabigol torna in Brasile. Dopo l'anno passato in prestito al Santos, ora l'attaccante classe '96 si trasferisce al Flamengo, che non dovrà pagare nulla alla società nerazzurra, ma si accollerà l'ingaggio del giocatore. Come riporta Globoesporte, nel contratto tra i due club è presente una clausola che prevede come il 5% del ricavato da un'eventuale cessione di Gabigol la prossima estate debba essere versato dall'Inter al Flamengo.