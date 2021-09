ha chiuso ieri uno dei mercati più difficili della sua storia, quelli per cui non solo le idee, ma anche la capacità di evitare buche, mine e imprevisti più o meno pesanti l'hanno fatta da padrone. È servito un lavoro di fino di Beppe Marotta e Piero Ausilio, per una volta celebrati giustamente anche da tutto il popolo nerazzurro, per accontentare da un lato la volontà di Steven Zhang (e dei nuovi investitori) e dall'altro garantire a Simone Inzaghi una squadra competitiva.circa di introti dal mercato, non al 30 giugno, ma entro la fine e così è stato. Anzi, l'Inter in realtà è riuscita addirittura a fare di meglio grazie all'addio di Romelu, autentico imprevisto di un mercato che già aveva visto gli addii importanti di Antonioe Achraf. Paradossalmente la fuga a Londra dell'uomo squadra per eccellenza ha però consentito ai dirigenti nerazzurri di completare una rosa che, al contrario avrebbe subito almeno un'altra grande perdita.Curiosità o dettaglio?ma se a tutti gli effetti sarà l'acquisto dalla Lazio dell'argentino (31 milioni complessivi) il colpo più caro di questo mercato, a bilancio in realtà inciderà soltanto a partire dalle prossime stagioni data la formula del prestito con obbligo di riscatto utilizzata. L'esterno olandese è stato pagato 15 al PSV e quindi l'affare più oneroso dell'estate nerazzurra alla fine è stato il controriscatto didallo Standard Liegi, per 16 milioni, girato poi in prestito al Genoa.