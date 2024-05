Inter, Marotta: "La svolta la partita con la Juve. Allegri parlava di corto muso, poi è diventato molto lungo'

Getty Images

Beppe Marotta è stato l'ospite speciale degli Inter Club che ieri sera si sono ritrovati per festeggiare lo scudetto, durante la serata è intervenuto toccando diversi temi tra i quali anche la sfida eterna con la Juventus con una frecciatina diretta a Massimiliano Allegri: "Il momento più bello della stagione è stata la vittoria matematica dello scudetto. La svolta è stata la vittoria contro la Juventus, era un corto muso con Allegri e poi è diventato un corto lungo! Finché la matematica non ci ha dato la certezza, c'era quell'ansia, ma non paura perché c'era consapevolezza di essere forti".

- "I procuratori vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino, ma. Non sarà una cosa che si risolverà nel giro di qualche giorno, ma sicuramente alla ripresa degli allenamenti avrà sicuramente il contratto allungato".- Marotta poi continua: " Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi sono spinti dalla cultura dell'invidia e diffondono notizie tendenziose che dipingono una società allo sbando, che l. State tranquilli, col vostro aiuto e col supporto di giocatori e allenatore che sono dei grandi professionisti riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni".