Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, parla a Dazn prima del match contro la Spal: "Anche noi vincevamo col Sassuolo a qualche minuto dalla fine e poi abbiamo pareggiato, quindi c’è stata un po’ di compensazione con la Juve (ride, ndr). Sanchez? Innanzitutto dobbiamo ricordarci che è stato assente per diversi mesi per un infortunio che lo ha condizionato molto. Oggi sta facendo vedere le sue qualità che però non scopriamo ora. Per il suo futuro dovremo valutare insieme all’allenatore nel rispetto del fatto che oggi non è un nostro giocatore. È sicuramente un buon giocatore".



SU LAUTARO - "Le parole di Suarez su di lui? Le parole si perdono nel vuoto, quel che conta sono i fatti. Lautaro è un nostro giocatore, non ha mai manifestato la volontà di andare via. È un ragazzo in gamba, un professionista serio che non si lascia condizionare. Ha avuto un momento di involuzione, però nelle ultime partite ha offerto prestazioni in linea con le sue capacità"