Inter, Materazzi: "Inzaghi? Grazie, ma abbiamo buttato via due scudetti. Chivu è l'uomo giusto"

La prossima settimana l'Il tecnico ha condiviso per 4 anni, dal 2007 al 2011, lo spogliatoio conche ha commentato questa scelta a La Gazzetta dello Sport. L'ex difensore nerazzurro ha parlato di cosa potrebbe dare Chivu, ma anche del suo predecessore, Simone Inzaghi, non senza qualche rimprovero per gli scudetti mancati nel 2022 e quest'anno."Ha aspettato il momento giusto e afferrato il suo sogno con le mani. Negli anni, anche nelle giovanili, ha avuto diverse richieste, ma ha avuto l’intelligenza di saper cogliere l’attimo e soprattutto l’occasione.Cristian è l’uomo perfetto per ricaricareunambiente deluso da una finale persa 5-0., d’Italia e del mondo in nerazzurro, per poter dare una scossa all’ambiente. Ad Appiano serviva un po’ di sano interismo. L'Inter rimane la più forte del campionato".

"Non entro nel merito delle scelte, ma dico due cose. La prima è che bisogna ringraziare Simone per ciò cheha fatto inquattro anni,per lo scudetto della seconda stella e per aver fatto giocare l’Inter inuncertomodo,ma è anche vero che poteva fare di più."Con il Mondiale per Club possono riscattarsi immediatamente da una delusione.Penso alle seconde linee e a chi ha giocato meno con Inzaghi: per loro sarà un’occasione di rivalsa per dimostrare il proprio valore.ci ha portato in finale di Champions segnando al Bayern e al Barcellona".

"Il primo all’Atalanta ha fatto bene,Non è Haaland, ma un’ottima terza punta. Lautaro e Thuram non si toccano.. Purtroppo, e lo dico da tifoso nerazzurro, il Milan ha preso Tare, uno che di calcio ne capisce tanto. E il Napoli regalerà a Conte una supersquadra"