Inter, Milan, Juve, Roma &c: come sono andate tutte le prossime euro-rivali delle italiane

AFP via Getty Images

Settimana prossima tornano le coppe europee. Si (ri)parte, primo in classifica nel campionato slovacco con 35 punti in 14 giornate e reduce dal pareggio sul campo del Kosice, in vantaggio con Medved su rigore e raggiunto sull'1-1 da Barseghyan su assist di Wimmer.Sempre martedì ma alle ore 21. Orban apre le danze per la squadra targata Red Bull, raggiunta da Hlozek prima e (dopo il gol di Nusa) da Bischof poi. Un'autorete di Nsoki riporta avanti il Lipsia, rimontato da Hlozek e Bruun Larsen che lo fanno scivolare a -8 dal Bayern Monaco primo in Bundesliga.

In contemporanea coi campioni d'Italia giocano gli altri nerazzurri dell', passato subito in vantaggio con Sarr. Watkins pareggia su assist di McGinn, sul finire del primo tempo Tielemans sbaglia un rigore e Devenny riporta avanti gli ospiti prima che nella ripresa Barkley fissi il risultato sul 2-2 su assist di Tielemans.

Giovedì in Europa League alle ore 18:45Sempre alle ore 21, ma in Conference League, primo in classifica a Cipro con 31 punti in 11 giornate e. Drazic risponde al vantaggio di Tankovic, ma a un minuto dal novantesimo Correia decide la gara.