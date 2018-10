Luka Modric sempre nei pensieri dell'Inter. Dopo il tentativo di questa estate, finito con il no secco di Florentino Perez, pronto anche a denunciare i nerazzurri, la porta al croato rimane aperta. Già, perché se a livello individuale, in termini di premi, il centrocampista vicecampione del mondo è sempre davanti a tutti, così non è con la maglia del Real Madrid.



INIZIO DIFFICILE - Il feeling con Lopetegui non è ancora sbocciato, con Zidane, invece, era un'altra cosa; inoltre, i risultati non aiutano. Così, come scrive il Corriere dello Sport, un rinnovo che le Merengues davano per scontato non lo è più: Florentino vuole rinnovare di un'ulteriore stagione il contratto dell'ex Tottenham, che però riflette. Ed è qui che vuole lavorare l'Inter.



SENZA RINNOVO... - Per gennaio o per la prossima estate, i nerazzurri continuano a pensarci e sono alla finestra. Tutto passa, ovviamente, dal rinnovo: se si legherà per un'ulteriore stagione alla Casa Blanca, non ci sarà niente da fare; se, invece, non si arriverà a un accordo, la telenovela si arricchirà di una nuova puntata.