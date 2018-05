Dopo l’attacco a salve dell’estate scorsa, l’Inter ci riprova un anno dopo, a qualificazione Champions raggiunta e con qualche garanzia in più anche da parte di Suning, che nel frattempo potrà contare sugli introiti delle sponsorizzazioni in arrivo dalla Cina. Il quarto posto posto porterà in dote qualche milioncino in più, ma anche la responsabilità di rinforzare una squadra che al momento sarebbe tutt’altro che competitiva, viste le lacune dimostrate nel torneo appena terminato.



UN ALIENO NEL MIRINO - È per questo motivo che il nome di Radja Nainggolan è tornato prepotentemente in auge. “L’alieno”, così lo chiama Spalletti quando si rivolge a lui, è un obiettivo della società nerazzurra, tutt’altro che semplice da raggiungere, ma senza dubbio nel mirino di Ausilio. Come ampiamente spiegato, da qui a giugno le priorità saranno altre: l’Inter ha assoluta urgenza di cedere per incassare una quarantina di milioni, poi i nerazzurri penseranno seriamente a rinforzare il gruppo di Spalletti e potrebbero partire proprio dal centrocampista belga.



SI AL TRASFERIMENTO - Nainggolan è un uomo di Spalletti, uno di quelli che il tecnico toscano si porterebbe volentieri in guerra. Centrocampista esperto e di livello, che non teme le gare di un certo prestigio. Uno di personalità. Ed è per questo che in camera caritatis il tecnico ha nuovamente pronunciato il suo nome, certo che dopo i vari corteggiamenti andati a vuoto questa possa finalmente essere la volta buona. Nainggolan-Inter è una trattativa che rischia di incendiarsi da un momento all’altro, specie dopo l’incontro già avvenuto tra Ausilio e il suo procuratore, dove il ds nerazzurro ha sondato le basi e incassato il si per l’eventuale trasferimento a Milano. Certo, il prossimo passo sarà quello di andare a parlare con la Roma, sicuramente dal primo luglio in poi. Sarà necessario trattare sul prezzo, ma l’Inter conta di riuscire a chiudere l’operazione a circa 25 milioni più bonus per arrivare massimo a 30.