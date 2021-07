Le difficoltà economiche di Suning stanno mettendo non poco in difficoltà la dirigenza dell’Inter. Non solo non ci sono i soldi per rinforzare la rosa, non solo hanno dovuto perdere Hakimi e non possono rimpiazzarlo adeguatamente, ma Marotta e Ausilio hanno anche un terzo enorme problema da affrontare: Un mese e mezzo fa vi raccontavamo di come l’Inter avesse bisogno didopo l’esterno marocchino. I principali indiziati eranoUn mese e mezzo dopopur di liberarsi del suo stipendio da 4,5 milioni a stagione, i nerazzurri potrebbero essere costretti a concedergli anche la tanto chiacchierata buonuscita e lasciarlo tornare a Cagliari.e andrà a cercare spazio altrove., con caratteristiche diverse ai due titolari, molto abile in interdizione, negli inserimenti, e capace anche di sfruttare.. Per questo è stato messo sul mercato.in prestito ovviamente. I nomi che sono stati fatti sono tanti:in questi giorni.cha ha convinto Inzaghi e che, a meno di offerte importanti, resterà a Milano. Perisic è stato uno degli elementi chiave della svolta che ha portato l’Inter in vetta all’Italia la scorsa stagione, ma, a distanza di due mesi dalla festa Scudetto, per lui in c’è più posto. Il rinnovo, specialmente a quelle cifre, non rientra nei piani di Marotta e Ausilio, che. Ci aveva pensato il Bayern a inizio giugno, ma poi non se n’è fatto nulla., liberandosi anche del suo oneroso stipendio, al fine di realizzare quel taglio del monte ingaggi del 15% che rappresenta uno dei principali obiettivi di questa sessione di mercato.