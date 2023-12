Si avvicina l'ora X per l'Inter e per la proprietà della famiglia Zhang: a maggio 2024 scadrà il tempo per rimborsare il fondo Oaktree, garante del prestito da 250 milioni di euro più interessi (arrivato ormai a circa 300 milioni) che ha permesso alla famiglia cinese di gestire il club. Come riporta Tuttosport, stanno procedendo i dialoghi fra la proprietà e il fondo. L'obiettivo? Trovare una strada alternativa al rifinanziamento del prestito con un altro partner.



IL TASSO - La novità è che le parti sono molto distanti. Oaktree infatti avrebbe chiesto tassi di interesse del 25%. Troppo per gli Zhang che, attraverso l’intermediazione di Goldman Sachs, stanno sondando il terreno con altri fondi e banche statunitensi (Sixht Street e Ares Management su tutti) per rispettare i termini pattuiti. I due istituti, come riporta Calcio e Finanza, hanno già aiutato Barcellona e Chelsea negli ultimi mesi. Entro fine gennaio si spera di andare a dama. Se ciò non dovesse accadere, il controllo della società nerazzurra passerebbe al fondo Usa