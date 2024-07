Getty Images

Inter, obiettivo Kim: la decisione del Bayern Monaco

47 minuti fa



Priorità alla difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo dell'Inter è quello di monitorare il mercato dei difensori. In tal senso, l'obiettivo numero uno è Kim Min-Jae, centrale sudcoreano del Bayern Monaco. Sino a questo momento, tuttavia, i bavaresi hanno dato risposta negativa: impossibile pensare di acquistare l'ex Fenerbahce in prestito, considerando che i tedeschi lo pagarono ben 58 milioni appena un anno fa dal Napoli.



Ma tutto passa da Stefan De Vrij e da una sua partenza: solo in quel caso, Inzaghi avrebbe la necessità di aggiungere un titolare ad Acerbi.