Inter, oggi Inzaghi a colloquio con la dirigenza: obiettivo rilanciarsi subito

La sconfitta nel derby chiude perun ciclo che, nonostante l'effetto positivo dato dal pareggio 0-0 ottenuto contro ilin Champions League, vede i nerazzurri con solo due vittorie all'attivo da inizio stagione e una classifica che poteva essere incredibilmente migliore anche in base al rendimento delle potenziali rivali scudetto. La sensazione è che ancora tanti tasselli di questa squadra debbano essere sistemati, partendo dalla condizione atletica deludente di molti dei senatori, passando per un fattore mentale che inevitabilmente incide e, anche e soprattutto, arrivando alla gestione dell'intero organico da parte dell'allenatore. Anche per questo, oggi ad Appiano Gentile ci sarà un vertice fra Simone Inzaghi e la dirigenza del club.

Ieri la squadra si è infatti riposata e non era previsto alla Pinetina alcun tipo di allenamento se non per gli infortunati che proseguono il lavoro di recupero dai propri acciacchi. E allora oggi, con il primo allenamento post-derby, ci sarà secondo la Gazzetta dello Sport ancheL'obiettivo non è mettere in discussione l'operato dell'allenatore, ma capire, insieme come si puòInzaghi sta facendo in questo momento da parafulmine anche per la propria squadra davanti alla società. IUn approccio che perfino la società ritiene eccessivo dato che è consapevole che questa squadra, dall'ultimo dei giocatori al primo dirigente, ha solo bisogno di ritrovare compattezza e condizione per puntare non solo allo Scudetto, ma anche ad un grande percorso in Champions.