Inter, operazione riuscita per Barella: ecco quando può tornare in campo

Operazione perfettamente riuscita per il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, che nella giornata di oggi si è sottoposto ad un intervento a Rozzano per risolvere un problema di sinusite e che per questa ragione non ha potuto rispondere alla chiamata del ct della Nazionale Luciano Spalletti. Recita così la nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro: “Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a intervento endoscopico ai seni paranasali per sinusite presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito. Il centrocampista nerazzurro osserverà qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti con il gruppo la prossima settimana”.