Inter, Oristanio al Venezia. E Tessmann? "Non so nulla". C'è l'ostacolo Olimpiadi

C'era un'idea, quella di, di coinvolgere Gaetanoe Tannernella stessa operazione, con il prestito dell'americano ancora in Laguna per un anno in attesa che a Milano si liberasse qualche posto in mediana. Niente da fare, anche se comunque l'ex Cagliari ha raggiunto gli arancioneroverdi a titolo definitivo . Ma con Tessmann che succede?"Sull'Inter non ci sono al momento delle novità che posso condividere. Adesso sono concentrato sulle Olimpiadi, onestamente. La promozione in Serie A con il Venezia è stata una delle gioie più belle della mia vita, un sogno che è diventato realtà. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione", ha detto Tanner the Tank al podcast Men in Blazers qualche giorno fa. Un'operazione come quella ipotizzata con Oristanio nel pacchetto è ancora possibile, ma l'imminente inizio delle Olimpiadi, alle quali Tessmann parteciperà con gli USA assieme all'altro "veneziano" Busio. E' probabile che slitti tutto alla metà di agosto, quando mancheranno pochi giorni all'inizio del campionato 2024/25. L'Inter è alla finestra, ma non può che offrire un prestito e questa è un'apertura per altre squadre che volessero proporre una soluzione più solida nel breve termine.