Il Palmeiras in pole per Gabigol. L’attaccante dell’Inter, ora in prestito al Santos, il 31 dicembre tornerà a essere un nerazzuro, ma il suo destino è lontano da Milano. Come scrive Esporte Interativo, il Verdao è in pole per il classe ’96: sia perché non ha problemi economici, sia perché ha due giocatori da poter proporre all’Inter. Si tratta del centrocampista Alan Guimaraes, detto Alanzinho, e il terzino sinistro Luan Candido de Almeida.