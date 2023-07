La Gazzetta dello Sport fa il punto della trattativa tra Inter e Shakhtar Donetsk per il portiere Trubin: "... Per il ruolo di vice, invece, non arrivano buoni segnali dallo Shakhtar per Trubin. L'affare non si sblocca. Ma il club nerazzurro ha già un’intesa di massima con il portiere, in scadenza nel 2024. Se non sarà adesso, sarà tra 12 mesi. Ecco perché in viale della Liberazione restano fiduciosi sul fatto che alla fine un'intesa si possa trovare anche con il numero uno dell'Ucraina...".