L'arrivo diall'Inter continua a slittare giorno dopo giorno. Inizialmente il suo viaggio a Milano era programmato tra giovedì sera e venerdì mattina, poi sembrava potesse arrivare nel week end perché la società gli aveva comunicato che avrebbe voluto averlo in gruppo nella giornata di oggi., segno che comunque la sua avventura in Friuli è terminata. Per il suo passaggio in nerazzurro non c'è problema, è solo questione di tempo.- L'intermediaria dell'operazione, il giocatore è già con la testa all'Inter e aspetta solo il via libera per le visite mediche - ancora da fissare - e la firma sul contratto., mezz'ala classe 2003 rientrato dal prestito alla Reggina che è stato inserito nell'affare come contropartita. L'agente del giocatore deve sistemare ancora qualche dettaglio legato all'ingaggio ma non dovrebbero esserci problemi, dopo aver trovato l'accordo su tutto Samardzic andrà a Milano e Fabbian a Udine.- L'intesa tra i due club è stata già trovata:. Quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana che porterà Samardzic all'Inter, da entrambe le parti filtra fiducia e ottimismo per chiudere definitivamente l'affare. I giorni passano e la situazione rimane in stand by, ma è solo questione di tempo.