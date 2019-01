L'Inter studia il mercato ed è alla ricerca di opportunità importanti per le ultime battute di questo calciomercato. Tante sono le potenziali operazioni al vaglio degli uomini mercato nerazzurri a cui numerosi agenti stanno proponendo profili internazionali e non. Fra questi c'è anche Adrien Silva, centrocampista classe '89 del Leicester accostato pure a Genoa e Roma.



PROPOSTO - Oggi alcuni intermediari hanno contattato Ausilio e Marotta proponendo il centrocampista francese che in Premier League quest'anno è fermo a soltanto due presenze. Secondo Sky Sport il profilo sarà valutato nei prossimi giorni nel caso in cui arrivasse l'offerta giusta per l'eventuale partenza di Roberto Gagliardini che è corteggiato dalla Fiorentina.