Avvio di stagione col freno a mano tirato per l'Inter di Simone Inzaghi, che non sta attraversando un gran momento: tre sconfitte nelle prime sette partite di campionato, una sconfitta e una vittoria in Champions., al quale si aggiunge anche la rabbia dei tifosi per il momento della squadra., contestato dalla Curva Nord con striscioni esposti in tutta Milano. 'Zhang vattene' è 'l'invito' dei tifosi, che dopo la sosta si aspettano una scossa dalla squadra.