Inter, quando torna Thuram

Paolo D'Angelo

19 minuti fa



In casa Inter Simone Inzaghi è ancora alle prese con l’infortunio di Marcus Thuram, che è stato costretto a saltare le sfide contro Juventus, Genoa e Lazio, a causa di un problema alla caviglia. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, però, l’attaccante francese non sente più il dolore e dovrebbe, quindi, rientrare in gruppo a breve, per riuscire a strappare almeno la convocazione per la sfida scudetto con il Napoli.



Queste le parole di Simone Inzaghi sulle condizioni di Marcus Thuram, rilasciate al termine della sfida vinta dall’Inter sulla Lazio per 2-0: "In campo non l’ho ancora visto. Sta lavorando a parte, sta facendo il suo percorso. Speriamo che domani (oggi, ndr) o domani l’altro possa rientrare ad allenarsi. Non ci sono certezze. Il ragazzo ha dato grande disponibilità, ma in campo non l’ho ancora visto".