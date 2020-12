Un gesto piccolo ma importante, passato forse sotto traccia in una notte in cui i problemi più importanti di casasono tutti venuti al pettine e sono culminati con l'eliminazione dalle competizioni europee. Era il minuto 85 con il risultato ancora fermo sullo 0-0 e con loche resisteva ai colpi, sempre meno, dei nerazzurri.straccia il suo copione e sceglie Christian Eriksen, ma per mandarlo in camp. Un gestaccio di frustrazione, per l'ennesima gara non al livello che tutti si aspettano da lui.La gara con lo Shakhtar era ancheeppure Lautaro Martinez (sfortunato va detto) ancora una volta non era riuscito ad offrire una prestazione da top player. La traversa ancora trema, sicuramente ha fatto più di Lukaku e si è battuto più del compagno di squadra anche in fase di non possesso, eppure. Dal momento dello stop al campionato, lo scorso marzo ad oggi, infatti, Lautaro ha trovato il gol in sole 10 partite di cui. In questo avvio di stagione, considerando solo la Serie A, ha: solo il 22% di realizzazione (tiri tentati 30 e solo 12 in porta), solo 5 dribbling riusciti sui 23 tentati, una percentuale di passaggi riusciti del 66%, solo 3 big chances create e solo 8 falli subiti.e a cui aveva abituato tutti prima di questo momento no. Un calo iniziato con lo stop del campionato e, soprattutto, con l'esplosione delle numerosissimeattorno a lui. Prima in estate legate alla possibile trattativa, poi naufragata, con ilper giocare accanto al suo idolo Leo Messi. Poi quelle su un possibilecon l'Inter (con netto aumento ed eliminazione della clausola rescissoria da 111 milioni di euro) che ancora non si è concretizzato e che lo tengono ben lontano, a livello di ingaggio, dai giocatori più importanti dell'intera rosa.. In questo 2020 restano ancora 4 gare, la possibilità di metterselo alle spalle in anticipo è davanti a sé. Sarebbe un regalo di natale perfetto, anche per i tifosi nerazzurri.