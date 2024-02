Inter, report Calhanoglu: 'Leggero risentimento muscolare'. I tempi di recupero

Redazione CM

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro leggero risentimento muscolare all'adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".



Questo il comunicato ufficiale emesso dall'Inter attraverso i propri canali sui problemi fisici del regista turco, che si è fermato prima della trasferta vittoriosa sul campo del Lecce alla quale non ha potuto partecipare. Il numero 20 è stato sostituito da Asllani con ottimi risultati (assist per il primo gol di Lautaro Martinez).



QUANDO TORNA CALHANOGLU - I tempi di recupero per un risentimento muscolare, di solito, non superano i dieci giorni, qui si tratta di una forma "leggera". Il mediano salterà sicuramente l'Atalanta e probabilmente anche il Genoa, ma dovrebbe essere pronto a fare le prove generali per l'Atletico Madrid, come Thuram, nella partita precedente contro il Bologna.