Inter, retroscena Salcedo: ha rifiutato il Pescara

AFP via Getty Images

a fine del calciomercato italiano è rimasto. L'attaccante classe 2001 ha vissuto un'estate da separato in casa con il club nerazzurro che lo ha impiegato in diverse amichevoli estive, ma che ha contemporaneamente lavorato con forza per una sua possibile cessione.Una destinazione in realtà era stata trovata con il Pescara che aveva trovato un'intesa con l'Inter per un trasferimento a titolo definitivo. Il club abruzzese avrebbe spalmato lo stipendio su tre anni e l'Inter avrebbe garantito il 30% dello stipendio stagionale come incentivo al trasferimento.

Salcedo, come svelato da FCIN alla fine ha scelto di non accettare l'offerta del club pescarese perché non ha voluto mettersi in vetrina in un campionato come quello di Serie C. Oggi il club nerazzurro spera che il suo agente, Alessandro Moggi, possa trovare una soluzione in uno dei campionati in cui il calciomercato resta ancora aperto come quello del Qatar.