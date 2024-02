Inter, retroscena su Dybala: tutta 'colpa' di Lukaku

Roma-Inter una sfida speciale per Paulo Dybala. La Joya, infatti, ha sfiorato la maglia nerazzurra un anno e mezzo fa circa, nell'estate del 2022, proprio prima di accasarsi nella Capitale. Lo riporta Tuttosport. Quando l'argentino, infatti, era ancora alla Juventus, l'Inter era fortemente interessata all’argentino. Poi, dopo lo svincolo a parametro zero, sembrava che fosse la volta buona per accasarsi a Milano, sponda nerazzurra. Ma così non è stato perché Dybala si è scontrato con il ritorno di Romelu Lukaku alla Pinetina e la volontà di Zhang di non alzare troppo il monte-ingaggi. Beppe Marotta avrebbe immediatamente dato il suo benestare alla Joya per un arrivo all'Inter, essendo un suo grande estimatore, oltre al fatto che l'avrebbe anche preferito a Lukaku. Ma alla fine arrivò proprio Big Rom e Dybala andò alla Roma.