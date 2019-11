"L'allenatore ha ripetuto che secondo lui c'è chi non è all'altezza per questa rosa. E quell’«ho sbagliato a fidarmi» pronunciato a Dortmund nasconde tutta la delusione per l’attuale rendimento di alcuni elementi della rosa". Così La Gazzetta ha spiegato come Antonio Conte ce l'avesse con 4 giocatori in particolare: "E non si fa fatica a individuare i nomi di Godin, Gagliardini, Politano e Vecino: sono i quattro giocatori da cui voleva molto di più e che lo stanno deludendo".