L’Inter si gode il pareggio con il Barcellona, prepara la sfida all’Atalanta e si guarda attorno per il mercato. Già, perché il direttore sportivo Piero Ausilio continua a tessere la tela per portare a Milano Joachim Andersen, difensore centrale della Sampdoria. Come riporta Tuttosport, il ds nerazzurro ieri è stato avvistato alla gara di Youth League tra Inter e Barcellona al fianco di Osti e Romei, dirigenti blucerchiati: segnale che i rapporti sono ottimi. E che i discorsi tra le società vanno avanti…



AL POSTO DI MIRANDA? - Per un difensore che entra, uno che esce: Joao Miranda. Il suo procuratore, Jorge Mendes, è al lavoro per riportare il brasiliano in Spagna, dove ha indossato la maglia dell’Atletico Madrid: il Siviglia è il club maggiormente interessato. E non è da escludere la cessione a gennaio.