L'Inter ha messo sotto osservazione il reparto d'attacco, anche perché le condizioni di Marko Arnautovic sono ancora da valutare. E in quest’ottica il nome è sempre lo stesso: Mehdi Taremi del Porto. L’iraniano ha già comunicato al suo club che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. E dunque la sua situazione va monitorata, sia per l’estate ma già per gennaio se l'attualità lo richiedesse...